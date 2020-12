MEGA-SENA CONCURSO 2.327 ACUMULA E PRÓXIMO PRÊMIO VAI PAGAR R$ 46 MILHÕES

13/12/20 - 08:27:54

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.327 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (12) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou e será de R$ 46 milhões no próximo sorteio.

Veja as dezenas sorteadas: 30 – 37 – 45 – 54 – 57 – 58.

A Quina teve 47 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 64.714,34. A Quadra teve 3.521 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 1.234,05.