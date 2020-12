Polícia prende três suspeitos e elucida crime de homicídio em Japaratuba

13/12/20 - 08:18:58

A Polícia Militar prendeu três suspeitos por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Com as prisões, a Polícia Civil de Japaratuba conseguiu elucidar um crime de homicídio ocorrido no último sábado, 5, no povoado São José. Os três suspeitos da autoria do crime foram identificados como José Cristiano dos Santos, conhecido como “Kill”, Ronilson Santos Junior, conhecido como “Neguinho” ou “Junior” e Lucas Rodrigos de Souza Silva.

De acordo com o delegado Leógenes Corrêa, os três foram presos pela Polícia Militar na cidade de Maruim no último domingo, 6, por porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Com essa prisão, a equipe da Polícia Civil pode aprofundar as investigações.

Com as Investigações em Japaratuba, foi indicado que José, Ronilson e Lucas também seriam autores do homicídio no sábado a noite, no povoado São José. Sendo assim, o pedido de prisão preventiva foi cumprido.