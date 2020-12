SUELY BARRETO: ÚNICA MULHER A DISPUTAR A PREFEITURA DE ESTÂNCIA SE DESTACA

13/12/20 - 17:05:55

Por: William Rocha

Militante social, bacharela em Direito e estanciana de ação e coração, Suely Barreto se destacou como a única mulher na disputa majoritária, disputando a prefeitura na sucessão municipal de 2020. Em nítida ascensão, a jovem militante cresce diariamente em popularidade e já tem seu nome citado por populares para as eleições de 2022.

Atuante e competente, a moça de sorriso fácil e coração cativante é bem relacionada. Possui parentesco com grandes nomes da política sergipana, além de uma extensa lista de serviços prestados na Cidade Jardim de Sergipe e outros tantos municípios sergipanos onde constantemente percorre fazendo palestras educativas sobre prevenção e combate às drogas, e sobre empoderamento feminino.

Suely Barreto é natural de Indiaroba, mas, criou-se em Estância. Cidade onde desde a adolescência participa ativamente dos movimentos sociais, conselhos municipais e na ocupação de cargos públicos sempre em destaque na luta por igualdade social e responsabilidade política.

A ativista social, é idealizadora e coordenadora dos conceituados projetos sociais “INdependência Química”, de prevenção e combate às drogas e, do projeto “Mulheres de Cores” de garantias de Direitos e protagonismo feminino.

Suely se destacou na política social quando presidiu o primeiro processo unificado para a escolha dos Conselheiros Tutelares de Estância, levando o maior número de eleitores da história, às urnas, num processo de escolha facultativa.

Mulher simples, competente, de pulso firme e excelente reputação, atualmente integra a assessoria parlamentar do senador Alessandro Vieira, preside o diretório Municipal do partido Cidadania em Estância, além de ser membro da executiva estadual e do diretório nacional do partido.

Caso aceite mais esse desafio, Suely Barreto com certeza será um dos melhores nomes à disposição do eleitorado estanciano na disputa em 2022.