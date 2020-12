Cine vitória online e Universidade Federal de Sergipe promovem mostra de animação

O projeto UFS | Cine Vitória Online exibirá uma mostra de animação em seu canal do YouTube. A programação tem início na próxima segunda, dia 14, e segue até o dia 20 de dezembro. A iniciativa tem por intuito principal reunir experiências de estímulo à cultura audiovisual através de mostras, debates e oficinas que potencializam os mais diversos diálogos que podemos construir dentro da sétima arte. Num primeiro momento, devido a pandemia de Covid-19, as ações propostas foram desenvolvidas online seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, mas mantendo o objetivo de manter e continuar construindo o Cinema Vitória, a única sala de cinema de arte do estado desde 1934.

A mostra de Animação é a terceira já realizada pelo projeto UFS | Cine Vitória Online, que iniciou com a mostra de Cinema Negro (16/11 e 22/11) em parceria com a EGBÉ, e, em seguida, exibiu a mostra de Cinema Indigena (27/11 a 13/12). Os filmes estarão disponibilizados gratuitamente no canal do YouTube do projeto: https://bit.ly/ufs-cine-vitoria-yt

Além das mostras, outros projetos foram desenvolvidos pelo projeto, dentre eles Master Classes e Webinários com convidados(as) especialistas e um podcast exclusivo do Cinema Vitória, que pode ser acompanhado através do link https://anchor.fm/cinevitoriapodcast. A programação das ações realizadas estará disponível no link: https://linktr.ee/ufscinevitoria

Iniciativa realizada pelo curso de Cinema e Audiovisual do Departamento de Comunicação Social (DCOS) da Universidade Federal de Sergipe, em parceria com a Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal de Sergipe (PROEX) e o Cinema Vitória, o Projeto UFS | Cine Vitória Online é coordenado pela professora Danielle de Noronha e conta com a participação de professores(as) do curso de Cinema e Audiovisual da UFS e de alunos(as) dos cursos de Cinema e Audiovisual, Jornalismo, Artes Visuais, Letras e Relações Internacionais. A proposta visa a propagação da cultura audiovisual no estado e o aumento do acesso a filmes nacionais e internacionais, clássicos e contemporâneos, produções universitárias, locais, etc.

Programação da Mostra:

Um Lugar Comum

Sinopse: Em “Um Lugar Comum”, como em qualquer praça ou parque, Marina e Zezé se conhecem e juntos plantam uma árvore, que torna-se o símbolo de sua amizade. O filme acompanha o crescimento e o desencontro das crianças ao longo dos anos neste mesmo lugar comum.

Raskolnikov

Sinopse: O jovem Raskolnikov prepara-se para consumar seus pensamentos sombrios.

Interrogação (ou Psicopata legalizado)

Sinopse: Chovia na noite de segunda-feira (17/09) no Rio de Janeiro. Rodrigo Alexandre da Silva Serrano, de 26 anos, desceu a ladeira para esperar a mulher e os filhos com um guarda-chuva preto. De repente três disparos.

Destino

Sinopse: A animação foi baseada nos desenhos de observação que ele faz no ônibus (em sua maioria na cidade de Guarulhos) há 14 anos. Os passageiros foram todos retirados desses cadernos de desenhos.

Ressurreição

Sinopse: A Missa de Domingo é interrompida por um evento inusitado..

Lis

Sinopse: Lis, uma jovem moça que vive na cidade grande, se exaure da visão desanimadora do seu redor. Na tentativa de ver o mundo de uma maneira mais bonita, ela tenta limpar o seu olhar. Ao perceber seu esforço em vão, Lis se decepciona e perde as esperanças. Numa pequena pausa de um suspiro, ela começa a perceber pequenas alegrias que antes não havia notado bem ao lado das tristezas, e se contenta de finalmente poder entender que o mundo é feito das duas coisas, basta aprender a olhar

Vida Real

Sinopse: O desenho mostra um príncipe que salva a princesa e foram viver felizes para sempre, mas em casa. A rotina de qualquer casal se torna um desafio: cozinhar, limpar, trabalhar e envelhecer.

Fragile

Sinopse: As marionetes contam a história do sr. Nakashima, que tem um passado interessante, mas que agora, já na velhice, tem uma rotina simples. Até a chegada de um robô para ajudá-lo nas tarefas do dia a dia. E juntos, encaram um vilão inesperado.

O Fim da Fila

Sinopse: A história nos apresenta vários animais brasileiros em fila indiana, dia após dia. Conforme passa o tempo, surgem novos motivos para que os animais sigam em

Lé com Cré

Sinopse: Dinheiro, medo e coisas de menino & menina contados por algumas crianças de um jeito fofo e esquisito.

A Viagem de Bruna Bola

Sinopse: Bruna é uma bolinha vermelha astronauta prestes a embarcar em sua primeira viagem espacial. Cumprimentando o presidente com uma leve inclinação para frente, que é como as bolas se cumprimentam no planeta Bolar, Bruna se despede do seu mundo, enquanto caminha mais perto de seu sonho intergalático, viajando através das estrelas e se aventurando em sua imaginação.

As Aventuras de Pety

Sinopse: O filme tem início quando, no céu de Tutameia, surge um lindo e majestoso arco-íris. Em busca do baú de ouro, Pety e seus amigos partem em direção ao bosque da cidade, onde vivem aventuras com seres fantásticos do folclore brasileiro e descobrem que o verdadeiro tesouro pode estar muito mais próximo do que se imagina.

Livro e Meio

Sinopse: Páginas de um mergulho em si mesmo.

Poética de Barro

Sinopse: Bucólico, delicado e sensível, o curta-metragem Poética de Barro, animado em stop motion com argilas do Vale das Viúvas de Maridos Vivos (Jequitinhonha), baseado no trabalho de ceramistas mineiras e com trilha original composta por instrumentos de cerâmica, retrata a saga de uma pequena criatura, que precisa sobreviver às vicissitudes da vida. Se todas as barreiras serão transpostas, apenas assistindo para descobrir.

Miss & Grubs

Sinopse: Era uma vez, em uma Floresta Escura onde nem um raio de luz, nem de amor, conseguiram penetrar, uma roedorazinha perfeita que vivia perfeitamente solitária em uma perfeita casaovo, na qual tudo se encaixava e funcionava perfeitamente bem. Um dia, porém, sua fonte de energia se esgota. E então, Miss precisa se expor aos perigos selvagens da escuridão para encontrar o que lhe falta.

Amenidades

Sinopse: Um filme animado sobre um poema que faz homenagem a Drummond.

Sobre o Cinema Vitória:

O Cinema Vitória é, antes de tudo, um símbolo de resistência. Fundado em 1934, concorria com outros doze cinemas de rua próximos, mas apenas esse conseguiu manter-se, mesmo diante do grande crescimento da capital. Entre idas e vindas, o cinema passou por diversas mudanças que o tornaram cada vez mais atrativo e moderno ao público. O Cinema Vitória hoje representa a tradição dos cinemas de rua em Sergipe e mais uma vez está se adequando e inovando, para garantir a melhor experiência possível ao público. Sendo a única sala de cinema de arte essencialmente sergipana, o Cinema Vitória carrega o legado da cultura audiovisual no estado.

