Prefeitura paga na quarta-feira segunda parcela do 13º e salário de dezembro dia 24

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na tarde desta segunda-feira, 14, o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores da Prefeitura de Aracaju. Através das suas redes sociais, o gestor divulgou que a gratificação natalina será creditada nas contas de todos os trabalhadores ativos e inativos, da administração direta e indireta, na noite da próxima quarta-feira, 16.



Durante a transmissão ao vivo, Edvaldo também informou o pagamento antecipado do salário, referente ao mês de dezembro, para a véspera de Natal, dia 24. Com a medida, a Prefeitura completará 54 folhas integralmente pagas e 48 meses honrando com o compromisso do salário em dia, firmado com os trabalhadores da administração municipal.

“Meus amigos e minhas amigas, é com muita alegria que volto a fazer essas lives para anunciar que, na próxima quarta-feira, dia 16, todos os servidores públicos da Prefeitura receberão a segunda parcela do décimo terceiro, já que a primeira parcela foi paga antecipadamente, de acordo com o aniversário de cada servidor. Além disso, informo que no dia 24, véspera de Natal, também pagaremos o salário, referente ao mês de dezembro, antecipadamente, para que todos possam comemorar, com suas famílias”, reafirmou o prefeito.

Edvaldo destacou ainda que, com o pagamento da segunda parcela da gratificação e do salário de dezembro, serão injetados na economia da cidade cerca de R$ 120 milhões. “O que fortalece a nossa capital, gerando emprego e renda neste momento de recuperação. Isso mostra o nosso compromisso com a cidade, mas também com os servidores da administração municipal, que continuam recebendo seus salários em dia. Estamos encerrando o nosso mandato sem atrasar um único dia o pagamento dos trabalhadores da Prefeitura de Aracaju, o que reforça o nosso apreço por todos que nos ajudam a construir uma cidade melhor”, reiterou.

Com a segunda parcela do décimo terceiro e o salário do mês de dezembro, a Prefeitura completa 48 meses honrando com o compromisso de pagar o servidor em dia. Ao todo, são 54 folhas salariais, sendo 48 dos meses correntes, duas folhas herdadas da administração anterior e quatro folhas de décimo terceiro.