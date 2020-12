MACHADO DIZ QUE SENADORA MARIA DO CARMO SERÁ CANDIDATA À REELEIÇÃO

14/12/20 - 19:13:38

Na última sexta-feira, 11, o presidente Estadual do Democratas (DEM), José Carlos Machado, esteve em reunião com o deputado estadual Capitão Samuel a fim de tratar sobre o projeto da agremiação para o próximo pleito eleitoral, no ano 2022. Na oportunidade, fez um convite ao parlamentar para disputar o cargo de deputado federal pela sigla.

Ainda no encontro, o presidente do DEM afirmou que a senadora Maria do Carmo Alves será candidata à reeleição. Pelas redes sociais, Capitão Samuel disse. “Na tarde desta sexta-feira, na sede do Democratas, tive reunião com José Carlos Machado para tratar de Política e um dos temas que concordamos foi a candidatura da senadora Maria do Carmo a reeleição ao Senado. Fui convidado a disputar Mandato de deputado federal pela legenda e ficamos de conversar novamente”.