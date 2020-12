MARIA MENDONÇA DESTACA PROJETO COM CONTEÚDO DE EMPREENDEDORISMO

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) destacou nesta segunda-feira (14), a importância do Projeto de vida, educação empreendedora e financeira, como componente curricular nas escolas da rede pública estadual. A ação promovida a partir de uma parceria entre o Sebrae e a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) já atendeu cerca de 17 mil alunos, este ano.

“Educação financeira é um passo importante para uma vida equilibrada e próspera. Aliada ao empreendedorismo, tem um impacto extremamente relevante no futuro desses jovens que, ainda, na escola têm acesso à ferramentas que farão diferença em suas vidas”, destacou Maria, que é autora da Lei 8.629/2019 que institui, em âmbito estadual, a política de estímulo ao empreendedorismo feminino.

Os estudantes contemplados, de acordo com o Sebrae, são do ensino fundamental e médio e, também, do programa de Educação de Jovens e Adultos. Eles estão distribuídos em mais ou menos 180 escolas de 49 municípios sergipanos. “Uma iniciativa maravilhosa e digna de aplausos, pois, sem dúvida, terá grande efeito na vida desses alunos, impactando positivamente em toda a família”, reconheceu Maria Mendonça. Uma média de 750 professores ao longo de 2019 foram preparados para serem multiplicadores.

Segundo o Sebrae, a ideia de ofertar os novos conteúdos surgiu no ano passado, após a assinatura de um termo de cooperação entre as duas instituições visando a inclusão do ensino do empreendedorismo na grade curricular, seguindo as diretrizes na nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A partir daí, ocorreu a proposta de criar o componente curricular, tendo como foco o desenvolvimento junto aos estudantes de competências, como autoconhecimento, criatividade, cooperação, comprometimento e autoconfiança.

“Conseguimos resultados surpreendentes em um ano de grandes desafios, de dificuldades em relação ao acesso às ferramentas digitais. Isso é fruto da convergência de projetos e do empenho das equipes envolvidas. Estamos unidos para melhorar a qualidade da nossa educação e proporcionar novas oportunidades para os estudantes”, explicou o superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado.