MOTOCICLISTA MORRE APÓS SER ATROPELADO NA NOITE DE SÁBADO E MOTORISTA FOGE

14/12/20 - 07:14:36

Na noite de sábado (12), por volta das 20h30, uma caminhonete de cor cinza bateu na moto de Marcus Aurélio do Amor Divino Lisboa, de 28 anos, no cruzamento das Ruas de Lagarto com Divina Pastora, e fugiu do local.

Não está sendo possível identificar o motorista, já foi feito um boletim de ocorrência. Há informações de que um veículo com as mesmas características provocou um acidente também na Av. Desembargador Maynard, logo após, e também evadiu-se do local. É preciso que divulguem ao máximo para que seja possível identificar o motorista.

Marquinhos não resistiu e faleceu por volta das 23h, no Hospital de Urgência Doutor João Alves filho.