PC CUMPRE MANDADO PRISÃO ENQUANTO SUSPEITO COMEMORAVA EM MOTEL

14/12/20 - 09:00:04

Policiais civis de Japaratuba, com o apoio da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), cumpriram o mandado de prisão de Tiago Gomes dos Santos Fontes, conhecido como “Bigode”. Ele é suspeito de tráfico de drogas e de homicídios em Japaratuba. A detenção ocorreu na madrugada desse domingo, 13.

De acordo com o delegado Leógenes Corrêa, da Delegacia de Japaratuba, mas que estava de plantão em Aracaju, após o recebimento de informações sobre a localização do suspeito, foram iniciadas buscas. Junto aos policiais da Central de Flagrantes, os agentes se deslocaram para um restaurante no bairro 13 de Julho, na capital. Ao chegar ao local, verificou-se que o suspeito tinha estado lá, mas já havia saído.

As diligências continuaram e, na manhã do domingo, os investigadores descobriram que ele estava numa suíte de luxo de um motel na Zona Sul de Aracaju, reservada e personalizada para comemorar o aniversário da namorada dele, onde foi cumprido o mandado de prisão, com o apoio da Copci e da Core. Ainda conforme o delegado, o suspeito teria feito com que algumas famílias, de tão amedrontada, saíssem de suas casas em Japaratuba. O detido já encontra-se à disposição da Justiça e o delegado agradece o apio da população através do Disque-Denúncia (181).

Fonte e foto SSP