ROGÉRIO APRESENTA PROJETO PARA PRORROGAR AUXILIO EMERGENCIAL ATÉ JUNHO

14/12/20 - 18:15:51

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, apresentou projeto nesta segunda-feira (14) para prorrogar o auxílio emergencial até o fim primeiro semestre do próximo ano, proporcionando às pessoas desempregadas e famílias de baixa renda de conviver num clima de pandemia da Covid19 que está crescente em todo o País.

O projeto, além de manter a renda dos desempregados, ainda inclui os trabalhadores da cultura previstos na Lei Aldir Blanc, e os trabalhadores da agricultura familiar.

No caso dos trabalhadores rurais, a proposta prevê ainda a implementação de programas estruturantes que incrementarão a produtividade das unidades agrícolas, ajudando no escoamento da produção e no consequente aumento da renda das famílias.