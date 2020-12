Com emenda de Alessandro, Senado aprova novo Fundeb

15/12/20 - 20:31:22

O Senado Federal aprovou nesta terça-feira (15) a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), principal mecanismo de financiamento da educação básica no Brasil. O Projeto de Lei 4.372/2020 foi aprovado com a emenda do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que garante o Fundeb volta ao relatório original do deputado Felipe Rigoni, priorizando os investimentos na educação pública.

“O Brasil caiu cerca de cinco posições no ranking de IDH e temos a certeza de que podemos transformar esse cenário começando pela educação, que tem força motriz para mudar realidades”, ressalta o senador Alessandro Vieira.

“A decisão é um avanço e reforça a mensagem de que o recurso público deve ser destinado a fins públicos, que olhem por toda a população e avanços da nação, no caso do FUNDEB, o fortalecimento da rede de ensino público de qualidade”, destaca.