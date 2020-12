Cuscuz Paulista do Joaquim Lopes. Na estreia do ‘Receitas do Joaquim’, ator, apresentador e cozinheiro resgata prato da avó: ‘Toda vez que cozinho, é uma tentativa de me conectar com este momento’

Ator, apresentador, futuro pai de gêmeas e cozinheiro. A ligação de Joaquim Lopes com o universo da comida vem da infância: ele herdou a paixão da avó materna, dona Hilda, e foi além, formando-se em Gastronomia. Na estreia do Receitas do Joaquim, série original gravada diretamente da casa dele, o prato escolhido é um Cuscuz Paulista, receita de família, ensinada pela avó:

“Lembro da cozinha, do cheiro, da mão da minha avó. Aquela mãozinha que parece de papel […] Eu ficava horas com ela, sentado, só sentindo aquele cheiro”, ressalta Joaquim. No primeiro episódio, o cozinheiro ensina a preparar um quitute tradicional de sua família, principalmente nas festas de fim de ano, que leva camarão e sardinha. Como possibilidade de substituição dos ingredientes, Joaquim Lopes dá a dica: “Se você não comer camarão, você pode usar frango, você pode usar um polvo, você pode usar um peixe normal”. Ingredientes – Cuscuz Paulista 3 xícaras de farinha de milho em flocos

1 xícara de farinha de mandioca

2 cebolas grandes

1 pimentão grande verde

1 pimentão grande vermelho

1 pimentão grande amarelo

7 dentes de alho

500 gramas de palmito em conserva picado

1 lata de tomate pelado

1 pacote de ervilhas congeladas

1 xícara de azeitona verde em rodelas sem caroço

1 colher de chá de colorífico

1 colher de chá de louro em pó

3 colheres de chá de cominho em pó

1 maço de salsinha e cebolinha

1 talo de alho-poró

500 gramas de camarão cinza limpo e descascado

5 ovos cozidos em rodelas

1 quilo de camarão grande limpo e sem casca

2 latas de sardinha em óleo

Caldo de camarão

Sal a gosto

Pimenta-do-reino em grãos moída a gosto

Azeite a gosto Ingredientes – Caldo de camarão Casca dos camarões

2 dentes de alho

1 cebola cortada grosseiramente

3 talos de alho-poró

Água Modo de Preparo – Caldo de camarão 1. Refogue numa panela as cascas dos camarões, dois dentes de alho, uma cebola cortada grosseiramente, três talos de alho-poró e cubra com água. 2. Reserve. Modo de Preparo – Cuscuz Paulista 1. Em uma tigela, peneire as farinhas, misture bem e reserve. 2. Em uma frigideira grande, coloque um fio de azeite, deixe esquentar e então acrescente os camarões grandes. 3. Adicione sal, pimenta, alho e limão a gosto. Vire o camarão. Quando estiver pronto, reserve para o final da preparação. 4. Pegue uma panela larga e funda, coloque em fogo médio e cubra o fundo com azeite. 5. Acrescente as cebolas cortadas em cubos pequenos e deixe suar. 6. Adicione o alho em brunoise e deixe levantar o aroma. 7. Acrescente os pimentões cortados em cubos pequenos e espere. Deixe que liberem o sabor. 8. Coloque o tomate pelado, a azeitona com a água, o palmito, o alho-poró e apenas um colher de sopa da ervilha. Deixe refogar bem. 9. A partir de agora, comece a acrescentar o caldo de camarão aos poucos e toda vez que colocar, sempre mexendo bem, espere reduzir para concentrar o sabor antes de colocar a próxima concha. 10. Nesse momento, comece a acertar os temperos, adicione cominho, louro e colorífico. 11. Quando acabar o caldo e antes de reduzir totalmente nessa última vez, acrescente os camarões cinza e o cheiro-verde e termine o cozimento no caldo. 12. Em fogo baixo, vá adicionando as farinhas, aos poucos, até ficar em um ponto úmido, mas firme. 13. Desligue o fogo e acrescente mais um fio de azeite, mais cheiro-verde, metade de um alho cru, limão espremido, o caldo do camarão que sobrou na frigideira. 14. Em uma forma redonda para bolo untada com azeite, coloque os camarões grandes, as rodelas de ovo, o que sobrou das ervilhas e as sardinhas para criar um padrão que será a decoração depois que desenformar. 15. Leve o cuscuz à geladeira por 15 a 20 minutos. Não é para ficar gelado. Tem que servir na temperatura ambiente. A geladeira é só para dar uma solidificada. 16. Sirva em temperatura ambiente. Dicas do Joaquim: O camarão pode ser substituído por outros ingredientes: “Se você não quiser usar camarão, se não comer e for alérgico a camarão, você pode usar frango, você pode usar um polvo, você pode usar um peixe normal.”

