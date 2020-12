DEPUTADA DEBATE CAUSA ANIMAL COM PREFEITOS ELEITOS DE AMPARO E CANHOBA

15/12/20 - 13:35:29

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) segue com uma agenda voltada a reuniões e visitas aos prefeitos eleitos em Sergipe para o mandato que se inicia em 2021. Na última semana, a parlamentar recebeu, de uma só vez, os prefeitos eleitos de Amparo do São Francisco e Canhoba, Franklin Freire (PSC) e Chrystophe Divino.

Os encontros possuem como intuito, em sua maioria, a expansão das políticas públicas de bem-estar animal e de controle populacional dos bichos em situação de rua no Estado de Sergipe. Enquanto ativista da causa e representante desta bandeira na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), Kitty Lima tem buscado orientar os gestores e desenvolver parcerias com esta finalidade.

“Tenho saído muito satisfeita destes encontros, pois observo que esta geração de prefeitos eleitos e reeleitos tem acompanhado o clamor social de maior atenção aos animais. Temos avançado muito e a classe política precisa permanecer alinhada com o retorno positivo que tem sido dado pela população”, destacou Kitty.

Na mesma semana, a parlamentar recebeu mais dois prefeitos eleitos, dos municípios de Neópolis e Muribeca, além de agendar reuniões com diversos outros. “Tivemos um ano de 2020 de muito trabalho, mas garanto que em 2021 nossa atuação será ainda mais forte. Esses diálogos são o início do planejamento para o ano seguinte, que será de excelentes vitórias”, completou.

Assessoria Parlamentar / Daniel Rezende