Federação da Agricultura realiza a primeira edição do ‘Café com o Agro’

15/12/20 - 06:10:09

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe – Faese realizou nesta segunda-feira, 14, a primeira edição do ‘Café com o Agro’. O objetivo do evento foi apresentar um balanço da agropecuária sergipana em 2020 e as perspectivas para 2021.

O presidente da Faese, Ivan Sobral, apresentou as principais conquistas dos produtores rurais e os desafios para 2021. Uma das propostas apresentadas foi a prorrogação do Decreto, que reduz a alíquota do ICMS do milho em grãos de 12% para 2%. O governador Belivaldo Chagas atendeu ao pleito da Federação e prorrogou por mais 120 dias.

“O Governo do Estado tem apoiado os produtores rurais em pleitos importantes, a exemplo da melhoria da infraestrutura para escoar toda a produção milho, além da renovação do Decreto que reduz a alíquota do ICMS milho em grãos de 12% para 2%, representando mais uma conquista para a classe. Nesta primeira edição do café com o Agro fizemos um balanço das nossas ações e apresentamos os principais desafios da categoria”, afirma Ivan Sobral”, afirma Ivan Sobral.

Durante evento, o governador Belivaldo Chagas foi homenageado pela Faese pelo apoio em diversas conquistas da categoria. O governador aproveitou o encontro e anunciou a prorrogação da redução do ICMS do milho em grãos. “Atendendo à solicitação dos produtores nós estamos renovando o ICMS na base do desconto de 2% por mais quatro meses e assim sucessivamente. Vamos acompanhando a produção, a arrecadação e vamos sempre incentivar a agricultura que é importante para Sergipe”.

O governador Belivaldo Chagas acompanhou de perto a colheita do milho em grãos no município de Frei Paulo e destacou a importância da atividade para a economia de Sergipe.

“Um momento extremamente importante e prazeroso que a gente vem ver de perto a produção de milho. A tecnologia que chegou ao campo facilita toda essa produção. Quero parabenizar a todos que fazem a agricultura no estado de Sergipe. Por parte do Governo do Estado, o que a gente puder fazer para colaborar com este crescimento, nós vamos continuar fazendo”, enfatizou.

Durante evento também foi apresentado o Projeto de Lei de autoria do deputado estadual Zezinho Sobral para criação do Dia do Produtor Rural Sergipano. O deputado Zezinho Sobral destaca que o Café com o Agro representa um momento importante de fortalecimento da agricultura.

“O governo de Sergipe tem compromisso com o produtor e com o homem do campo. O diálogo entre a Federação, a Alese e o Governo do Estado é essencial. Compreendemos os anseios dos produtores, fazemos a nossa parte e queremos que Sergipe prospere cada vez mais. Que os bons ventos de 2020 para a agropecuária permaneçam em 2021 em Sergipe. Mesmo com os efeitos da pandemia, a força e a determinação dos produtores foram essenciais para que nosso estado tivesse destaque em várias culturas. O governo não mediu esforços para somar e criar ambientes favoráveis de contribuição para fortalecer o nosso campo”, afirmou Zezinho.

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo, também participou do evento e afirmou que que Assembleia está de portas abertas para os produtores rurais.

“Quando os projetos chegam à Assembleia, sendo bom para Sergipe, não existe demora, o projeto caminha e é aprovado. Então, a Assembleia tem essa contribuição e temos que agradecer ao governador, o mentor de tudo isso. Tem que ter essa somação. Quem sustenta o país é o agronegócio. Desta maneira, o Estado tem sido amigo dos produtores rurais”, afirma Luciano.

Por Adriana Freitas