Hospitais Regionais registraram mais de 1.800 atendimentos durante o fim de semana

Os Hospitais Regionais, gerenciados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), prestam assistência clínica médica de diversas especialidades e atendimentos de urgência no interior de Sergipe. Durante esse fim de semana, de 11 a 13 de dezembro, os hospitais de Itabaiana, Propriá, Estância, Lagarto, Nossa Senhora do Socorro e Nossa Senhora da Glória realizaram 1.894 atendimentos.

No Regional de Itabaiana, 537 pessoas foram atendidas. Dessas, 266 buscaram o acolhimento clínico. Na sala de sutura do Hospital, 113 usuários foram acolhidos e na área ortopédica, 88 pacientes foram atendidos. Na pediatria, 21 crianças foram assistidas, enquanto que, em consulta ambulatorial, 49 usuários receberam atendimento.

Na Região do Baixo São Francisco, o Hospital de Propriá registrou 394 atendimentos. A maior demanda ficou com a clínica médica, onde foram atendidos 296 pacientes, seguido do cirúrgico que acolheu 30 usuários, e da maternidade, com 21 gestantes. Na pediatria do Regional, 28 crianças foram atendidas e na ortopedia, 19 pessoas.

No Sul do estado, o Regional de Estância atendeu 262 pacientes. Tendo como destaque os atendimentos realizados pela clínica médica, no qual 125 pessoas foram acolhidas. Na ortopedia 81 casos foram registrados, enquanto o acompanhamento cirúrgico acolheu 48 pacientes. O setor pediátrico registrou atendimento a oito crianças, segundo dados fornecidos pela unidade hospitalar.

No Sertão sergipano, o Regional de Nossa Senhora da Glória recebeu 248 usuários. Destes, 144 foram encaminhados ao consultório adulto e 17 ao pediátrico. Na sala de ortopedia, 64 pacientes foram atendidos e na de procedimentos, 18. Os atendimentos na obstetrícia somaram cinco.

O Regional de Lagarto, responsável por assistir o Centro Sul do estado, realizou 195 atendimentos. Destes, 127 foram atendidos na área Verde, onde estão classificados os pacientes de pouca urgência. Na área Amarela (urgente) 43 pessoas foram assistidas, e na Laranja (muito urgente), 10. Nas áreas Azul e Branca (não urgente) foram 11 pacientes assistidos, e na Vermelha (emergência) quatro pessoas foram atendidas.

Na Região Metropolitana de Aracaju, o Hospital Regional e Maternidade de Nossa Senhora do Socorro deu assistência a 258 pessoas que buscaram ajuda médica. Deste total, 232 foram recebidos na Clínica Médica e 26 na Obstetrícia.