Lisandra Souto apareceu num clique raro ao lado da filha mais velha, a bela Yasmin, de 21 anos. A jovem é fruto do casamento da atriz com o ex-jogador de vôlei Tande

15/12/20 - 19:02:33

A foto foi feita na sala do apartamento onde Lisandra mora com os dois filhos (ela também é mãe de Yago, de 18 anos) e o marido, Gustavo Fernandes. “Muito amor envolvido”, escreveu ela ao postar as imagens.

Yasmin não pretende seguir os passos da mãe na carreira artística nem do pai, nas quadras de vôlei. Ela cursa atualmente a faculdade de design.

Fonte/Foto: globo.com