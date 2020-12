LISTA PROVISÓRIA DOS CLASSIFICADOS DO PSS É DIVULGADA PELA SAÚDE

15/12/20 - 18:21:02

Os candidatos terão esta quarta e quinta-feira, 16 e 17, para entrar com recurso administrativo_

A lista provisória dos classificados para o Processo Seletivo Simplificado 01/2020 (PSS) da Secretaria de Estado da Saúde (SES) já está disponível no endereço https://www.saude.se.gov.br. No total, 32.457 candidatos se inscreveram para 2.798 vagas disponíveis para nível médio, superior assistencial e superior médico. O PSS tem o objetivo atender a necessidade de manutenção dos serviços assistenciais e administrativos nas unidades da Secretaria Estadual de Saúde.

O número de candidatos superou as expectativas. Somente no domingo, 13, foram registradas 7.310 inscrições. No dia 23 de dezembro será publicada no mesmo endereço eletrônico a convocação dos candidatos classificados no PSS pós-recurso para entrega da documentação no setor de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Saúde.

Orientações para recurso – O período de recursos administrativos começa na quarta-feira, 16, encerrando na quinta-feira, 17. O candidato que desejar interpor recurso contra resultado provisório do processo irá dispor de um requerimento, disponibilizado no endereço eletrônico: www.ses.se.gov.br – Seção Concursos e Seleções, que deverá ser preenchido e encaminhado em anexo para o e-mail pss2020.saude@saude.se.gov.br, não sendo aceito outros meios.

Não serão aceitos recursos enviados após o prazo estipulado ou entregues de qualquer outra forma que não seja estabelecida no edital. A fase recursal restringe-se à correção de erros ou omissões na nota de títulos, não sendo possível anexar nenhum documento.