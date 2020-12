LUTA PELO REAJUSTE DO PCCV DOS SERVIDORES GANHA O APOIO DO CAPITÃO SAMUEL

15/12/20 - 14:15:06

Foi com o objetivo de defender a luta pelo reajuste no PCCV dos servidores da administração geral, que aconteceu nesta segunda-feira, 14, uma reunião com SINTRASE (Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do Estado de Sergipe) e com o SINDVIPSE (Sindicato dos Vigilantes do Setor Público do Estado de Sergipe).

A categoria já sofre há anos sem ter, ao menos, a reposição inflacionária. Atualmente o salário base é menor que o salário mínimo. A união dos sindicatos tem o objetivo de fortalecer, ainda mais, esta luta. Vale ressaltar que o deputado estadual Capitão Samuel abraçou a causa da categoria e se somou nesta batalha.