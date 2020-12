Natal Iluminado: PMA e Energisa acendem as luzes da decoração no Parque da Sementeira

15/12/20 - 07:02:56

O Parque Governador Augusto Franco, mais conhecido como Parque da Sementeira, ganhou novas cores na noite desta segunda-feira, 14. A Prefeitura de Aracaju e a Energisa acenderam as luzes que compõem a decoração natalina do espaço de lazer, dando início a mais uma etapa do Natal Iluminado 2020 na capital sergipana. Este ano, o projeto conta com sete milhões de pontos de luz espalhados por toda a extensão do parque – o maior número desde que a parceria entre a administração municipal e o grupo foi retomada, em 2017.

Até o próximo dia 30 de dezembro, os visitantes que forem à Sementeira poderão contemplar, ainda, uma árvore de Natal com estrutura tridimensional, túneis iluminados e árvores flutuantes nos lagos, além de outros elementos decorativos. Também será possível, em dias e horários específicos, realizar a visitação ao Papai Noel interativo, uma forma encontrada para manter a tradição e, ao mesmo tempo, assegurar a manutenção dos protocolos sanitários, estabelecidos em virtude da pandemia do novo coronavírus.

“Mesmo com todas as dificuldades e limitações, mantivemos o Natal Iluminado, pois é uma forma de acender a luz da esperança em nossa cidade. Decoramos vários pontos da cidade e mantivemos esta estrutura no Parque da Sementeira para semear um sentimento de confiança no futuro e de crença em dias melhores”, afirmou o prefeito Edvaldo Nogueira, ressaltando que todas as medidas sanitárias serão respeitadas no acesso ao local. “Vai ter controle de entrada, vai ter fiscalização, aferição de temperatura, regras para tudo ocorra com segurança”, disse.

Da mesma forma, o presidente da Energisa, Roberto Carlos Currais, expressou a importância do Natal Iluminado. “A Energisa reforça o seu compromisso com a esperança. É um momento de reflexão e de otimismo por dias melhores. Caprichamos na ornamentação, mas respeitando as medidas sanitárias, para assegurar a saúde e a segurança das pessoas. Nossa mensagem é de agradecimento e deseja a todos um feliz natal”, declarou.

Tecnologia

Para que a população pudesse vivenciar o Natal Iluminado 2020 do Parque da Sementeira com toda a segurança que o momento exige, um projeto diferenciado foi elaborado. Com sete milhões de pontos de luz, a iluminação especial foi instalada de modo a evitar aglomerações. Já a visitação ao Papai Noel ocorrerá em dias específicos – 14, 18, 19, 20, 25, 26 e 27 -, das 18h30 às 21h. Nestas datas e horários, o personagem interativo, transmitido simultaneamente, se comunicará com os visitantes que passarem por uma casa montada no parque.

Além disso, árvores flutuantes, com oito metros de altura, em formato 3D, foram instaladas nos lagos e diversos objetos de decoração foram dispostos pelos ambientes do parque. O projeto inclui, também, uma manjedoura, um presépio e túneis iluminados.

Consolidação

A parceria entre a Prefeitura de Aracaju e o grupo Energisa para realização do Natal Iluminado no Parque da Sementeira foi firmada em 2017. No primeiro ano, o projeto contou com um presépio, em tamanho real, 19 árvores de Natal – sendo uma com 8 metros de altura -, dois portais luminosos e 200 figuras luminosas. Em 2018 a parceria foi ampliada e garantiu a instalação de 280 mil pontos de luz pelo parque.

Na terceira edição, em 2019, a iluminação contou com milhão de pontos de luz, uma árvore central, oito árvores de sete metros de altura nos lagos, letreiro iluminado feliz Natal, iluminação da ponte e elementos decorativos. Já consolidado, o projeto chega ao quarto ano com sete milhões de pontos de luz e inúmeras novidades.

Foto: André Moreira