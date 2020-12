Prefeitura conclui instalação de internet banda larga em toda a rede municipal

Desde 2017, a Prefeitura de Aracaju tem investido, de forma planejada, para modernizar e reestruturar as unidades escolares da rede municipal de ensino. Neste sentido, a partir de uma parceria firmada com o Tribunal de Contas do Estado, o Município implantou uma extensa rede de internet em banda larga em todas as 74 escolas municipais e setores administrativos da Secretaria Municipal da Educação (Semed).

Com isso, as escolas municipais passam a contar com internet de alta velocidade, recurso que facilita o acesso a informações e a comunicação interna. Isto porque, por meio de banda larga, a Educação de Aracaju promove a ligação entre todas as 80 unidades da Educação através da Rede Integrada do Município de Aracaju, que armazena, coleta e disponibiliza milhares de informações computadorizadas sobre o servidor.

Os benefícios deste projeto são inúmeros. Para gestores escolares, professores, funcionários da Semed e demais segmentos da comunidade escolar da rede municipal, esse serviço proporciona uma melhor qualidade na conexão da internet, mais eficiência no acesso aos serviços internos prestados pela Secretaria, mais segurança e controle do fluxo de informações.

Aliado à chegada do sinal de internet em banda larga, as escolas passarão a dispor ainda de wi-fi, afim de possibilitar o acesso em dispositivos móveis de alunos e professores, tais como tablets, telefones e notebooks. Atualmente, mais de 65 unidades da Educação já têm acesso a este serviço, que a Semed projeta entregar nas demais unidades no próximo mês.

“Trata-se de um projeto informatizado que faz parte de um bem maior, a construção de uma Aracaju inteligente e moderna, e para conseguirmos isso a educação não pode ficar de fora. Aliás, é primordial que invistamos em tecnologia e que a gente acompanhe ou faça uso de qualquer ferramenta disponível que possa qualificar nosso serviço”, explica a secretária municipal da Educação de Aracaju, Cecília Leite.

O diretor do Departamento de Tecnologia de Informação (DTI) da Semed, Caio Davinis, destaca que, agora, há uma infraestrutura ideal para recebimento da fibra óptica nas escolas. “Com a possibilidade de acesso remoto, houve a redução de mais de 75% dos incidentes que agora podem ser resolvidos à distância, com mais rapidez, sem a necessidade de deslocamento de quem está na escola, em algum setor ou da nossa equipe de técnicos”.