Programa de inovação do Hapvida tem inscrições de startups de todo o país

15/12/20 - 15:01:06

Iniciativa atraiu empreendedores nas cinco regiões do Brasil; empresa é um dos maiores sistemas de saúde suplementar do país, com mais de 6,7 milhões de clientes

O resultado das inscrições para o Explora – programa piloto de inovação aberta com startups do Hapvida, foi um sucesso. Encerradas no fim de novembro, o Explora teve 169 inscrições de 90 startups. As startups inscritas são de 14 estados diferentes, os quais abrangem as cinco regiões, de norte a sul do Brasil. As 5 startups que serão selecionadas vão implementar pilotos em um prazo de até 4 meses e colaborarão ativamente na performance da empresa nos próximos anos, em parceria com a Kyvo Design-Driven Innovation.

“A diversidade de startups que se inscreveram no Explora revela o quão distribuído está o ecossistema da inovação em nosso país. A nossa mensagem atingiu grupos diversos, não existe barreira geográfica e quem ganha são todos nós, com o trabalho não só colaborativo, mas que conta também com um rico background de culturas”, afirma Fabio Calzavara, Head de Inovação e Design do Hapvida.

As cinco startups, que serão selecionadas ainda em dezembro, vão propor inovações para os seguintes desafios da companhia: como dar escala a programas de saúde preventiva; como implementar uma ferramenta para diagnóstico, gestão e treinamento quanto à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); como melhorar a gestão de saúde e bem-estar do cliente a partir do seu histórico na empresa; como criar novas oportunidades a partir dos dados gerados pela empresa e como criar um canal mobile único de comunicação e serviços de RH com os nossos colaboradores.

Para os próximos passos, a previsão é que nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, seja feita uma imersão com os empreendedores participantes do programa e, a partir de março, seja dado o start nos pilotos de inovação dentro da empresa.

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 6,7 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, RN Saúde, Medical, Grupo São José Saúde, além da operadora Hapvida e da healthtech Maida. Atua com mais de 36 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 45 hospitais, 191 clínicas médicas, 46 prontos atendimentos, 175 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

