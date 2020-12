“Vamos buscar parcerias com os governos estadual, federal e a iniciativa privada”

15/12/20 - 12:48:54

O prefeito eleito de Laranjeiras, José de Araújo (Juca – MDB) concedeu entrevista na manhã desta terça-feira, 15, à FAN FM, quando expôs metas e desafios para administrar o município a partir de janeiro. O futuro gestor, mais uma vez, demonstrou preocupação com a herança de cerca de R$ 30 milhões em dívidas da Prefeitura somente com a folha de pagamento e encargos trabalhistas e previdenciários dos servidores públicos municipais.

“A partir de janeiro, o nosso principal objetivo é reconstruir Laranjeiras e valorizar o servidor. O município está abandonado, assim como o servidor público atravessa dificuldades, já que, até agora, não sabemos se o prefeito Paulão da Varzinhas irá honrar com a folha de pagamento de dezembro e o 13º salário. Pelo que a nossa equipe de transição apurou, a dívida da Prefeitura soma cerca de R$ 30 milhões de dívidas, que incluem folha, INSS, Pasep, entre outros encargos trabalhistas. Portanto é importante alertar a população que as contas do município podem ser bloqueadas”, disse o prefeito eleito.

Ainda durante a entrevista, Juca pontuou outras prioridades de investimentos. “Vamos buscar investir em todos os setores, a exemplo de Infraestrutura, geração de emprego e renda, Saúde, Educação, Assistência Social, com a criação da rede de proteção, alavancar o turismo e muito mais. Vamos dar uma resposta positiva ao povo. Fui eleito, por que o povo entendeu que estou preparado para fazer acontecer e resolver os problemas”, ressaltou.

“Para realizarmos todos esses investimentos vou buscar parcerias com os governos estadual e federal, além da iniciativa privada. É importante também, neste primeiro momento, fazer uma adequação e reforma na estrutura administrativa, sem deixar de priorizar as áreas essenciais. Hoje, a Prefeitura de Laranjeiras conta com 27 secretarias e esse número precisa ser reduzido. Vamos nomear a equipe de governo, de acordo com a realidade financeira do município, já que a arrecadação vem diminuindo de forma significativa”, informou o futuro gestor.

TRANSIÇÃO

Juca também destacou que a atual gestão de Laranjeiras não vem cumprindo com a resolução 338/2020, do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Por isso, a equipe de transição vem encontrando dificuldade para obter dados essenciais. “Neste momento, a Prefeitura vem criando dificuldade em fornecer dados importantes para que possamos trabalhar pelo povo já no primeiro dia de gestão. Contudo, fizemos uma representação e o Judiciário já tem conhecimento de toda a situação. Estamos fazendo a nossa parte, mas gostaríamos que o prefeito Paulão e sua equipe também fizessem e honrassem o mandato até o dia 31 de dezembro, como fizemos em 2016”, concluiu Juca.

ASCOM JUCA