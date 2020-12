Covid-19: Força-tarefa realiza fiscalização em São Cristóvão e Itabaiana

16/12/20 - 16:25:55

Dando continuidade às ações de fiscalização para o cumprimento dos protocolos sanitários no combate à Covid-19, a Força-tarefa do Governo do Estado, composta pela Secretaria de Estado da Saúde, através da Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Procon e Prefeituras, inspecionou pontos estratégicos dos municípios de São Cristóvão, na última terça-feira,15, e Itabaiana, nesta quarta-feira,16.

Em São Cristóvão, as equipes realizaram fiscalização na feira livre do conjunto Eduardo Gomes. A ação, que contou com o apoio da Vigilância Sanitária Municipal, teve orientação para que as pessoas entendam a importância do uso da máscara, bem como do distanciamento e a necessidade da higienização das mãos, conforme informou a gerente de Serviços de Saúde da Vigilância Sanitária Estadual, Tereza Cristina Maynard

“Em Itabaiana, foram visitados o comércio local e casas lotéricas. As equipes dialogaram com os comerciantes e consumidores, visando o cumprimento dos protocolos sanitários. A ação tem o propósito educativo e está sendo realizada em pontos com maior fluxo de pessoas. Tanto em Itabaiana como e São Cristóvão, a força-tarefa entregou máscaras para incentivar e destacar a sua obrigatoriedade como forma de contribuir para a redução do número de casos em nosso Estado”, disse Tereza Cristina.

Ainda segundo a gerente, conforme o calendário de ações desenvolvido pela Vigilância Sanitária Estadual, durante a semana a força-tarefa realizará inspeções no interior do Estado. Nos finais de semana a fiscalização será na capital, em bares, restaurantes e lojas, sempre com apoio das Vigilâncias Sanitárias de cada município.

(Ascom/SES)