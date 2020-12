Hospital Regional de Estância realiza mais de 7.900 atendimentos ortopédicos em um ano

16/12/20 - 14:09:49

O Hospital Regional de Estância, unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), é o responsável por prestar assistência hospitalar à população do litoral sul do Estado de Sergipe. Entre suas diversas especialidades médicas, incluindo a cirurgia geral, clínica geral e a pediatria, está também a ortopedia.

Em 2019, o Governo de Sergipe, por meio da SES, implantou o atendimento ortopédico no hospital, que funciona como porta aberta, atendendo e prestando os primeiros cuidados necessários aos pacientes daquela região. No início deste mês, a unidade completou um ano fornecendo a especialidade ortopédica aos pacientes, realizando cerca de 7.967 atendimentos.

A implantação dessa especialidade no Hospital Regional de Estância, além de prestar assistência, evita a superlotação em outros hospitais, como por exemplo, no Hospital Governador João Alves Filho. Funcionando como porta aberta, o Hospital de Estância assiste todos os pacientes que chegam ao hospital necessitando de uma primeira avaliação. Em casos mais complexos, a unidade faz o encaminhamento do paciente a outras unidades hospitalares do Estado.

A superintendente da unidade, Luara Carvalho, ressalta os benefícios gerados à população. “A ortopedia é uma das especialidades de suma importância para conformação de um Pronto Socorro, porta aberta como é o nosso, visto que estamos à beira de uma das maiores rodovias do Brasil, onde existem inúmeros casos de traumas. A implantação do atendimento ortopédico traz mais segurança e comodidade para a população por nós assistida, pois diminui drasticamente o número de transferência para outras unidades já que temos uma resolutividade alta nesta especialidade”, disse a superintendente.

Fonte e foto ascom