Inter Academy Aracaju faz campanha solidária para o natal

16/12/20 - 06:44:32

Não é só futebol. A Inter Academy Aracaju, franquia oficial do clube italiano Inter de Milão, está fazendo uma campanha solidária com o objetivo de arrecadar brinquedos novos e usados para serem doados para crianças carentes de Aracaju. Para doar basta levar o brinquedo até um dos campos de treino da escolinha até o dia 22/12.

Os treinos acontecem de segunda à sexta das 15h às 17h e aos sábados das 9h às 11h. As atividades são realizadas no campo society Copa do Mundo, no bairro Coroa do Meio, nos dias de segunda, quarta e sexta e no Camisa 10, no bairro Pereira Lobo, nos dias de terça, quinta e sábado. Para mais informações o contato é o (79) 9.8129-9868.

Felipe Martins – Assessoria de Imprensa