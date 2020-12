Juca busca parceria para a manutenção das rodovias estaduais em Larabjeiras

16/12/20 - 10:27:46

O prefeito eleito de Laranjeiras, José de Araújo (Juca) se reuniu na manhã de hoje com o diretor-presidente do DER, Carlos Alberto Santos Araújo para buscar parcerias com o Governo do Estado e traçar estratégias de reparos nas rodovias estaduais que contornam o município, já nos primeiros dias de janeiro, quando o novo prefeito assume a gestão.

Segundo Juca, a antecipação é necessária por conta da urgência em realizar os serviços de tapa-buracos, recuperação da pavimentação asfáltica e roçagem nas margens das rodovias. “Como as rodovias são estaduais, a Prefeitura não pode realizar, mas, podemos sim buscar parcerias com o DER, que é o órgão responsável pelas atividades. A nossa intenção é começar a trabalhar desde o primeiro dia”, disse Juca.

A partir desse primeiro contato com o diretor-presidente do DER será possível realizar as manutenções necessárias nas rodovias. “Já nos primeiros dias de janeiro, a equipe técnica do DER irá mapear todas as áreas e fazer os serviços. Portanto, só temos a agradecer a Carlos Alberto, já que foi bastante solícito e se colocou à disposição para ajudar a nossa gestão e ao povo de Laranjeiras”, acrescentou Juca.

ASCOM JUCA