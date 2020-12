Juca, Janio e vereadores são diplomados em Laranjeiras

Em solenidade presidida pelo juiz Fernando Dantas, da 13ª zona eleitoral e restrita por conta da pandemia da COVID-19, o prefeito eleito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto (Juca), o vice-prefeito eleito Janio Dias, os vereadores eleitos e suplentes foram diplomados na tarde desta terça-feira, 15. O ato aconteceu no Clube Recreativo Antônio Carlos Franco, na cidade histórica.

Para este segundo mandato, Juca assume o compromisso de reconstruir Laranjeiras, sem esquecer dos investimentos em saúde, educação, geração de emprego, assistência social, mas ciente que terá grandes desafios nos próximos quatro anos.

“Quero realizar grandes investimentos no município e atender às expectativas do povo. Fazer de Laranjeiras uma cidade melhor para se viver. Mas sei que terei grandes desafios, já que a arrecadação vem caindo de forma significativa e estamos herdando um dívida de cerca de R$ 30 milhões. Nesta gestão, a prioridade será investir no povo, com políticas públicas voltadas, principalmente, para os que mais necessitam das ações da Prefeitura”, disse Juca.

Juca foi prefeito de Laranjeiras, de 2013 a 2016, antes disso, vereador por um mandato e logo em seguida assumiu o cargo de vice-prefeito. Além de Juca, também foram diplomados os vereadores eleitos e seus suplentes, e o vice-prefeito, Janio Dias, que também é um experiente político no município, assumindo a função de vereador por três mandatos e durante dez anos assumiu a vice-presidência da Câmara. “A pretensão é gerir Laranjeiras a ‘quatro mãos’, como foi colocado em campanha”, disse Janio Dias.

ASCOM JUCA