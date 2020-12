MPSE adere à proposta de criação Dezembro Transparente

16/12/20 - 16:41:42

O Ministério Público de Sergipe (MPSE) está apoiando a proposta de criação do “Dezembro Transparente”. A iniciativa também está sendo apoiada pelo Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais dos Estados e da União (CNPG). Neste ano, partindo do 09 de dezembro, Dia Internacional de Combate à Corrupção, está sendo proposta a definição de um mês do ano permanentemente dedicado à consolidação da cultura da transparência no Brasil, visando à integridade e à prevenção à corrupção.

O Instituto Não Aceito Corrupção, idealizador da iniciativa, convidou as instituições Transparência Internacional, Transparência Brasil e Transparência Partidária para que pudessem dar as mãos e construir, junto com outras entidades, o “Dezembro Transparente”. A proposta pretende possibilitar um tempo de evoluir em matéria legal e tempo de consolidar uma verdadeira cultura republicana, ética e democrática.

Os idealizadores da proposta defendem a importância da absorção social cada vez maior da transparência como estratégia essencial e o engajamento progressivo e permanente da sociedade nesta causa.

Uma das ações concretas de mobilização é a adesão a um abaixo-assinado que reitera a importância de criação da data e manifesta apoio à aprovação do Projeto de Lei nº 4685/2020, em tramitação na Câmara dos Deputados.

Fonte: Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais dos Estados e da União (CNPG)