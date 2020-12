PC APREENDE ADOLESCENTES POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM TOMAR DO GERU

16/12/20 - 08:43:24

Policiais civis que atuam no município de Tomar do Geru, com apoio de policiais civis lotados no gabinete do delegado-geral, apreenderam um adolescente de 17 anos por decisão judicial. O jovem é suspeito de ato infracional semelhante a estupro de vulnerável. A apreensão ocorreu nessa terça-feira, 15.

De acordo com o delegado Francisco Gerlandio, a investigação apurou o crime praticado contra uma criança, que foi levado ao conhecimento do Ministério Público e do Poder Judiciário. Depois do processo, foi expedida a decisão judicial, que resultou na apreensão do adolescente investigado.

Segunda apreensão

Ainda na terça-feira, os policiais civis da Delegacia de Tomar do Geru apreenderam um adolescente, por ordem judicial, também decorrente de ato infracional semelhante a estupro de vulnerável praticado contra uma criança. O procedimento novamente foi encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Com a decisão judicial, o adolescente foi apreendido.

Fonte e foto SSP