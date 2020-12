PC/SE CUMPRE MANDADO DE PRISÃO POR TRÁFICO DE DROGAS EM SOCORRO

16/12/20 - 07:11:33

Policiais civis da 7ª Delegacia Metropolitana (7ª DM) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), unidade de elite da Polícia Civil, cumpriram um mandado de prisão contra um suspeito de tráfico de drogas. A detenção ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 16.

De acordo com os delegados Marcelo Hercos e Jorge Eduardo, a prisão ocorreu no conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. Após os setores de inteligência da Core e da 7ª DM receberem informações de que o homem estaria escondido na localidade, os policiais fizeram diligências e o localizaram.

O suspeito foi preso e encaminhado a uma unidade policial, onde ficará à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso. A Polícia Civil destaca que informações e denúncias podem ser repassadas através do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP