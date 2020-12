SES divulga 18ª lista de convocação do credenciamento para profissionais de saúde

16/12/20 - 07:52:43

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou nesta terça-feira,15 , a 18ª lista de convocação do credenciamento para profissionais de Saúde. Deverão comparecer no Centro Administrativo da Saúde (CAS) na próxima quarta-feira, 16, das 8h30 às 11h30, técnicos de enfermagem urgência e emergência, seguindo a ordem de classificação do 58º ao 77º.

Os enfermeiros de urgência e emergência na colocação 45º ao 63º, deverão se apresentar no mesmo dia, na quarta, das 14h às 16h30.

Na quinta-feira, 17, das 8h30 às 11h30, deverão comparecer ao CAS as seguintes categorias: Biomédicos, classificados do 30º ao 33º, enfermeiro generalista do 300° ao 307º e, por fim, técnico de enfermagem, do 259º ao 265º. Todos esses profissionais devem portar os documentos comprobatórios necessários. A lista completa dos classificados encontra-se no site.

Essa convocação do credenciamento é para profissionais que queiram atuar na Rede Estadual de Saúde.