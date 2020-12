VEREADOR ELEITO DO PT VÊ COMO “OPORTUNISMO” DE ROGÉRIO E JOÃO DANIEL

16/12/20 - 14:56:07

No início da tarde de hoje (16), o vereador eleito pelo (PT) Partido dos Trabalhadores no município de Boquim, Jonas Vidal, disse em entrevista concedida ao Radialista César Fontes, na 95.5 FM Play Hits/Sergipe, que “ficou triste” e respondeu ao senador Rogério Carvalho, quando ouviu ele contabilizar os vereadores eleitos pelo (PT) Partido dos Trabalhadores, incluindo o nome dele.

Segundo o vereador eleito pelo (PT) Partido dos Trabalhadores, Jonas Vidal “quando o senador for fazer essas contas pode tirar da lista o nome dele e do vice-prefeito Chicão Almeida, em Boquim o diretório estadual foi de encontro ao diretório municipal quando apoiou a chapa adversária. Agora é fácil dizer o partido elegeu. Repito, não faço parte dessa conta, vejo isso como oportunismo, não tive apoio dele nem do deputado federal João Daniel”.

