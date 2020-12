“A POLÍCIA PRECISA DAR UMA RESPOSTA IMEDIATA PARA OS CRIMINOSOS”, DIZ SAMUEL

17/12/20 - 16:07:24

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) usou as suas redes sociais nesta quinta-feira, 17, para externar a sua tristeza e indignação por conta da morte de dois Policiais Civis no Povoado Barrinha, município de Umbaúba. Os agentes trabalhavam nas unidades do interior do Estado e foram identificados como Marcos Luis Morais e Fábio Alessandro Pereira Lopes.

Segundo o Capitão Samuel a tristeza muito grande, onde aproveitou a oportunidade para prestar a sua solidariedade a todos os familiares, amigos e colegas de profissão que sofrem esta perda lamentável. “É preciso que a Polícia Sergipana dê a resposta esperada para estes criminosos o mais rápido possível. Vamos à guerra”, finaliza.

Por Anne Izabelle