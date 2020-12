Aracaju aparece em posição de destaque no Valor Econômico

17/12/20 - 09:20:54

O jornal Valor Econômico informa em sua edição desta quinta-feira (17) informa que as 713 cidades classificadas com rating “A” de capacidade de pagamento (Capag), nota máxima na classificação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), investem proporcionalmente mais que as demais.

Elas são responsáveis por 24% do valor de investimento agregado no mesmo universo de prefeituras.

Na reportagem, Aracaju aparece em posição de destaque. Nos municípios na faixa de 100 mil a 500 mil habitantes, o rating máximo tem fatia de 26,5%. Das capitais, são cinco as que estão na melhor classificação: Aracaju (SE), Curitiba (PR), Palmas (TO), Rio Branco (AC) e Vitória (ES).

Em Aracaju, o secretário de Fazenda, Jeferson Passos, destaca que o rating “A” permite ao município escolher ofertas de crédito segundo os custos e prioridades da prefeitura. De janeiro a novembro, diz, o investimento liquidado pelo município somou R$ 162,5 milhões, com alta de 115% nominais contra igual período de 2019.

As operações de crédito, juntamente com as emendas parlamentares, garantiram 70% dos recursos.