ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS UNIDADES TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO É SUSPENSO

17/12/20 - 10:54:42

O Tribunal Pleno do TRT da 20ª Região (TRT20) referendou o ATO SGP.PR Nº 032/2020, que restabelece, em caráter excepcional, a Etapa 2 do cronograma de Retomada Gradual das Atividades Presenciais e prorroga a vigência do trabalho remoto extraordinário e a prática dos atos telepresenciais até 31/03/2021.

Em razão disso, não haverá atendimento presencial nas unidades do TRT20 no referido período. Assim, eventuais demandas para a Presidência do Tribunal deverão ser feitas por e-mail (sgp@trt20.jus.br) ou por via telefônica (79) 9-8136-0322.

Os telefones e e-mails para atendimento remoto nas demais unidades do Tribunal encontram-se disponíveis na lista de contatos que se encontra na página principal da Internet.

