Dois policiais civis são assassinados e ainda não se sabe as circunstâncias dos crimes

17/12/20 - 12:55:38

Dois policiais civis foram mortos a tiros na manhã desta quinta-feira (17), no Povoado Barrinha, município de Umbaúba.

O delegado-geral da Polícia Civil, Tiago Leandro, está coordenando diretamente as investigações que apuram o homicídio de dois policiais civis ocorrido na cidade de Umbaúba.

Os agentes da Polícia Civil trabalham em unidades do interior do Estado e foram identificados como Marcos Luis Morais e Fábio Alessandro Pereira Lopes. As informações são de que os policiais estavam investigando um grupo de ciganos envolvidos em ações ilícitas, quando foram atraídos para uma emboscada. Os policiais foram identificados como sendo Marcos Luiz Moraes e Fábio Alessandro Pereira Lopes, conhecido como Ataliba.

O coordenador das Delegacias do Interior, delegado Jonathas Evangelista, se deslocou ao município de Umbaúba, para acompanhar pessoalmente as investigações. Diversas unidades da Polícia Civil foram acionadas para dar total suporte ao trabalho de campo. Ainda não se sabe as circunstâncias dos crimes e nem quantos criminosos participaram da ação delitiva.

Informações que possam colaborar com as investigações da Polícia Civil podem ser repassadas diretamente para o Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido.