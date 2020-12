ESSES ASSASSINOS VÃO SER PEGOS. SE REAGIREM, AZAR O DELES, DIZ AMINTAS

17/12/20 - 15:35:29

Dois policiais civis foram mortos a tiros na manhã desta quinta-feira (17), no Povoado Barrinha, município de Umbaúba.

Os agentes da Polícia Civil trabalham em unidades do interior do Estado e foram identificados como Marcos Luis Morais e Fábio Alessandro Pereira Lopes.

Após tomar conhecimento do fato, o vereador Cabo Amintas disse que “recebi indignado a notícia do assassinato de 2 policias civis no município de Umbaúba, em Sergipe. Eles foram mortos em emboscada, nessa hora não aparece ninguém dos direitos humanos para defender esses pais de família que estavam trabalhando a serviço da sociedade! Mas isso não vai ficar assim, esses assassinos vão ser pegos! Se reagirem, azar o deles!”, avisou