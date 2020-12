Estado conclui pagamento do 13º de 2020 nesta quinta-feira, dia 17

17/12/20 - 06:55:13

Governo paga a 2ª parcela (50% do valor líquido) para todos os servidores ativos e inativos do Estado

Nesta quinta-feira (17), a partir das 14h, o governo do Estado conclui o pagamento do 13º salário de 2020, com o pagamento da 2ª parcela (50% do valor líquido) para todos os servidores ativos e inativos do Estado.

“Pagaremos, integralmente, os 50% restantes do décimo terceiro dos servidores ativos e inativos no dia 17. Graças a Deus e ao bom trabalho de toda nossa equipe, concluiremos este ano com o pagamento de 100% do décimo”, destacou o governador Belivaldo Chagas.

Para os pensionistas e aposentados que recebem até R$ 6 mil, o Governo realizou o pagamento das 8ª e 9ª parcelas (do total de 9) do 13º Salário de 2020 nos dias 30 de novembro e 10 de dezembro, junto com o salário do mês.

Também no dia 10 de dezembro, o Governo do Estado finalizou o pagamento da 1ª parcela do 13º Salário de 2020, aos pensionistas e aposentados que recebem acima de R$ 6 mil e demais servidores(referente a 50% do valor líquido), quando receberam os aniversariantes do terceiro quadrimestre (setembro a dezembro).

Foto: Arthuro Paganini