Juiz nega Mandado de Segurança impetrado pelos candidatos a vereador PSC de Aracaju

17/12/20 - 08:08:21

O Juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), Raymundo Almeida Neto, negou no final da noite dessa quarta-feira (16), o Mandado Segurança impetrado pelos candidatos a vereador do PSC de Aracaju, Fábio Meireles e Sávio de Vardo, que tentavam cassar a decisão liminar deferida pela Juíza da 1ª Zona Eleitoral que cancelou suas diplomações, por sérios indícios de fraude eleitoral na cota de candidatas femininas do partido.

Em sua decisão, o juiz José Raymundo Almeida Neto, disse haver existência de elementos bastante reveladores de ocorrência de candidatura fictícia das candidatas mulheres do PSC, o que justifica a liminar expedida anteriormente pela juíza nas ações de investigação eleitoral ajuizada pelos vereadores Camilo Lula (PT) e Elber Batalha (PSB).

A diplomação dos vereadores eleitos ocorrerá na tarde dessa quinta-feira (17.12), às 15:30, na sede do TRE-SE.

Por André Barros