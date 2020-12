Natal com Mobilidade leva doações para seis instituições beneficentes

17/12/20 - 10:13:52

Em continuidade às ações ligadas ao Natal com Mobilidade 2020, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) está realizando a entrega dos donativos arrecadados. Nesta quarta-feira, 16, foi a vez do Abrigo Caçula Barreto e da Casa Lares – instituições de crianças e adolescentes órfãos. Seis locais beneficentes receberão a visita do ônibus iluminado que está distribuindo, ao todo, 1333 itens (roupas, brinquedos, mochila, material escolar, kit de higiene, cesta básica e lanches), ajudando, assim, 175 pessoas.

As entregas das doações vão até esta sexta-feira. No primeiro dia, foram os dois abrigos infanto-juvenis que receberam as doações com muita alegria. Na sequência, estão o asilo Same, Instituto Joana de Angelis, Abrigo Sorriso e Lar Isaías Gileno Barreto. Para a realização desse projeto, o Sindicato contou com a ajuda de diversas entidades, como a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe, as empresas do transporte coletivo de Aracaju, a Fecomércio – Sesc / Senac, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Aracaju, o Sest Senat, entre outros, que se somaram desde o início da ação para contribuir com um Natal mais esperançoso.

De acordo com o presidente do Setransp, Alberto Almeida, o Natal com Mobilidade quer transportar amor nesse momento tão delicado, ocasionado pela pandemia da Covid-19. “Ainda estamos em uma crise sanitária, que requer todos os cuidados de prevenção e, infelizmente, não tem data para acabar. Por isso, a ação vem trazer esperança nesse final de ano a todos, especialmente às instituições beneficentes, que diante da pandemia sofrem maior dificuldade de assistência da sociedade”, comentou ele.

NATAL COM MOBILIDADE

Em seu terceiro ano, o Natal com Mobilidade contou, inicialmente, com o passeio de seis ônibus que continuam circulando nas linhas da Capital e da Região Metropolitana. Em seguida, realizou a ação “Doe Sangue Transporte Amor”, em parceria com o Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe (IHHS) – chegando a arrecadar 278 bolsas de sangue durante três noites de ação e podendo ajudar mais de mil pessoas. E, esta semana, finaliza com a entrega das doações arrecadadas.

