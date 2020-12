Nota de Falecimento Ana Souza Soares, militante do PCdoB

17/12/20 - 14:28:02

É com profundo pesar e tristeza que o diretório estadual do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) lamenta a morte de Ana Souza Soares, militante do PCdoB desde a década de 1980. Ela sempre atuou na direção estadual do partido, sendo uma grande liderança no movimento sindical dos professores.

Ana lutava contra o câncer há dois anos, mas na manhã de hoje ela não resistiu e faleceu. O velório está sendo realizado na Osaf, em Aracaju, e o sepultamento será no final da tarde no Cemitério Colina da Saudade.

Em nome de todos os camaradas do PCdoB, prestamos os nossos sentimentos aos familiares e amigos e reafirmamos a nossa imensa gratidão pela participação e colaboração de Ana Soares no Partido Comunista do Brasil.

Diretório Estadual do PCdoB/SE