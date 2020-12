PF CONCLUI OPERAÇÃO CONTRA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS NO SUL

A Polícia Federal (PF) conclui nesta quinta-feira (17), o cumprimento de oito ordens judiciais em operação para desarticular dois grupos especializados no tráfico internacional de drogas, que atuam nos estados da Região Sul.

Na manhã de hoje, 40 policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão nos municípios paranaenses de Santa Teresinha do Itaipu e Terra Roxa, além de um mandado de prisão de um dos investigados que está foragido, após condenação por tráfico de drogas.

A operação teve início na terça-feira (15) com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na cidade de Camboriú, em Santa Catarina. Na quarta-feira (16), policiais federais cumpriram um mandado de busca no município de Cruzeiro do Sul, no Paraná.

As investigações tiveram início em abril deste ano a partir de apreensões de maconha na região da Serra Gaúcha, que totalizaram 1,1 tonelada da droga. Diligências realizadas pela PF, entre elas, a análise de material genético coletado no veículo que estava com a droga, possibilitaram a identificação de um integrante e o posterior mapeamento dos demais membros da organização criminosa.

Segundo a PF, as investigações indicam que a droga era adquirida no Paraguai e transportada para pontos de distribuição nos três estados do sul. Os suspeitos responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas e outros crimes que poderão ser identificados com o prosseguimento das investigações.

*Com informações da Polícia Federal