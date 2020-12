PF EM SERGIPE EMITE NOTA DE PESAR PELO ASSASSINATO DOS DOIS POLICIAIS CIVIS

Através de nota, a Polícia Federal em Sergipe manifestou o seu mais profundo pesar em relação ao bárbaro assassinato dos policiais civis Marcos Luis Morais e Fábio Alessandro Pereira Lopes, ocorrido na data de hoje no interior do estado.

Já em contato com a direção da Polícia Civil a instituição renovou o compromisso de parceria e incondicional apoio para auxiliar no que for necessário, buscando somar esforços para o alcance da justiça e construção de uma sociedade cada vez mais segura.