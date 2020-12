PMA DETERMINA QUE BARES E RESTAURANTES FUNCIONEM COM 50% DA CAPACIDADE

17/12/20 - 15:59:08

O prefeito Edvaldo Nogueira assinou, nesta quinta-feira, 17, novo decreto que estabelece medidas para o enfrentamento à covid-19 na capital sergipana. O documento, de nº 6.324/2020, que se adequa às determinações instituídas pelo governo estadual, e considera a atual situação epidemiológica do município, define que bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares deverão funcionar com ocupação máxima de 50% do local. Também foram definidas novas regras para realização de eventos.

Festas, confraternizações, shows e eventos estão autorizados, desde que a quantidade máxima de pessoas, em ambientes fechados, seja de até 100 participantes, e em espaços abertos, o limite seja de até 150. As medidas passam a valer nesta sexta-feira, 18, e serão mantidas até 9 de janeiro de 2021.

Pelo novo decreto municipal, também permanece autorizada a realização de apresentações de pequeno porte, com até dois artistas, desde que estejam usando máscaras durante toda a performance. Já a utilização de pistas de dança ou de espaços equivalentes está proibida.

“Adotamos estas medidas considerando o aumento no número de casos confirmados de covid-19 em nossa capital. A Prefeitura segue atuando com ações de prevenção e fiscalização, temos realizado testes nos aracajuanos, aumentamos a disponibilização de unidades de atendimento, incluindo duas para assintomáticos, mas, ainda assim, precisamos do apoio da população. É fundamental que as pessoas evitem aglomerações e mantenham o uso de máscaras”, destacou o prefeito.

Edvaldo reiterou que a gestão municipal “não pretende adotar nenhuma medida no sentido de restringir o funcionamento das atividades, mas que espera contar com a compreensão e colaboração da sociedade”. “Lavem as mãos, usem álcool a 70% e, mais uma vez, evitem aglomerações. O vírus continua circulando e somente com o empenho de todos poderemos vencê-lo”, reforçou.

Boletim

Até a última atualização emitida pela Secretaria Municipal da Saúde, na manhã desta quinta-feira, 17, Aracaju registrou 48.397 casos confirmados do novo coronavírus. Do total, 41.430 pessoas se recuperaram da doença, o que corresponde a 85,6% do número de casos. Atualmente, 136 infectados estão internados em hospitais e 5.964 seguem em isolamento domiciliar.

