POLÍCIA CIVIL PRENDE DOIS SUSPEITOS POR TRÁFICO DE DROGAS EM CARIRA

17/12/20 - 05:22:28

Policiais civis das Delegacias de Campo do Brito, Macambira e São Domingos, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Divisão de Combates a Roubos e Furtos de Itabaiana prenderam dois homens e apreenderam drogas e motocicletas na cidade de Carira. As ações policiais ocorreram nessa quarta-feira, 16.

De acordo com os delegados Wilkson Vasco, Jorge Eduardo e Elder Sanches, a Polícia Civil recebeu diversas denúncias anônimas contra os dois homens presos, sendo um de 25 e outro de 30 anos. As informações davam conta do envolvimento deles em diversos crimes, inclusive roubos nas cidades de Campo do Brito, Macambira e Itabaiana.

Ambos são investigados por roubos a residências com uso de armas de fogo, como revólver calibre 38 e espingarda calibre 12. As denúncias também apontavam o envolvimento com o tráfico de drogas. Após diversas diligências investigativas, foi identificado que ambos praticavam o tráfico de drogas em Carira.

Na tarde dessa quarta-feira, 16, as equipes realizaram a abordagem em suas residências. Na casa do suspeito de 30 anos, que já tinha passagem pelo tráfico de drogas, foi encontrado um tablete de substância semelhante à maconha dividido em um mini galpão utilizado como caixa d’água.

Na casa do outro investigado, foram encontrados 18 pinos de substância semelhante à cocaína, escondidos embaixo da cama. Duas motocicletas foram apreendidas com suspeitas de serem derivadas de crimes, como roubo e furto. Além disso, R$ 400 também foram apreendidos.

Fonte e foto SSP