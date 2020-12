PRESIDENTE DO PT POSICIONA SOBRE MATÉRIA A RESPEITO DO PARTIDO EM BOQUIM

17/12/20 - 16:46:48

Com relação à matéria publicada nessa quarta-feira, dia 16, no portal FaxAju, com o título “VEREADOR ELEITO DO PT VÊ COMO ‘OPORTUNISMO’ DE ROGÉRIO E JOÃO DANIEL”, o presidente estadual do Diretório do Partido dos Trabalhadores em Sergipe, deputado federal João Daniel, se manifestou para afirmar que vereador Jonas Vidal e o vice-prefeito do município de Boquim, Chicão Almeida, pertencem aos quadros do PT e foram candidatos apoiados pelo partido, inclusive o presidente estadual João Daniel esteve no lançamento de ambas candidaturas e é de conhecimento de todos que o senador Rogério Carvalho estava autorizado a apoiar o grupo que ele sempre apoiou em Boquim, que é o grupo que faz oposição à atual gestão.

João Daniel informa que, diante da matéria publicada, conversou com o vereador, na noite de ontem, ao qual mantem o maior respeito e reconhecimento da sua eleição e que lhe esclareceu sobre a entrevista e revelou não ter sido a matéria por ele escrita e que na entrevista à emissora de rádio o que apenas fez foi colocar a questão da presença do senador em outro palanque. “E eu, como presidente do partido, tenho isso como natural e compreensível, inclusive tendo sido acordado antes da eleição. Portanto, o vice-prefeito de Boquim e o vereador Jonas pertencem, sim, ao Partido dos Trabalhadores e temos a maior satisfação de participar de um partido em que sempre foi livre qualquer discordância e debate respeitoso. Porém gostaríamos que certos assuntos pudessem ter sido tratados internamente”, disse o presidente do PT/SE.

Por Edjane Oliveira