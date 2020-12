Shoppings RioMar Aracaju e Jardins ampliam horário de funcionamento

17/12/20 - 13:32:15

Para oferecer mais comodidade aos clientes na hora das compras de Natal, os dois principais centros comerciais de Sergipe operam com horário estendido a partir da próxima sexta-feira, 18 de dezembro. Até o dia 23 de dezembro, os shoppings RioMar Aracaju e Jardins funcionam, de segunda a sábado, das 10h às 23h. Âncoras e megalojas abrem às 9h. Já no domingo, 20 de dezembro, todas as operações funcionam das 12h às 21h.

Na quinta-feira, 24 de dezembro, véspera do Natal, todas as lojas dos dois empreendimentos abrem das 9h às 18h.

Na sexta-feira, 25 de dezembro, as praças de alimentação do RioMar Shopping funcionam das 12h às 20h e os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero abrem às 12h. As salas de cinema operam de acordo com o horário da rede Cinemark e as demais lojas e quiosques vão estar fechados.

No Shopping Jardins, o restaurante Tio Armênio funciona das 12h às 22h e as salas de cinema operam de acordo com o horário estabelecidos pela rede Cinemark. As demais lojas, restaurantes, praças de alimentação e quiosques estarão fechados.

No sábado, 26 de dezembro, os shoppings RioMar Aracaju e Jardins voltam a operar em seus horários habituais, funcionando das 10h às 22h.

As compras pela internet podem ser realizadas através das plataformas RioMar Aracaju Online (www.riomararacajuonline.com.br) e Shopping Jardins Online (www.shoppingjardinsonline.com.br).

Da Assessoria

Foto: Bruno Nasca (Shopping Jardins) e Thiago Melo (Riomar