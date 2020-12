CBVD fomenta e capacita modalidade durante II Seminário Brasileiro de Clubes

18/12/20 - 15:00:49

Nesta quinta-feira, 17, a Confederação Brasileiro de Voleibol para Deficientes (CBVD) no intuito de capacitar os filiados, professores, atletas e público em geral sobre a modalidade, realizou de forma on-line o II Seminário Brasileiro de Clubes, através da plataforma Google Meet. Ao todo, foram proferidas dez palestras, aproximadamente oito horas de conteúdo sobre os mais variados temas.

Durante todo o dia foram realizadas cinco palestras por turno, sendo período da manhã, das 8h às 12h, abordados seguintes temas: Lei da Transparência, com o contador Marcos Diego dos Santos; Preparação para Tóquio, com o técnico da seleção feminina, Agtônio Guedes; Seleção de Base, com Carlos Roberto da Silva; LGPD em conformidade aos órgãos públicos, com o advogado João Marcos; e Perspectiva do Voleibol Sentado no Amazonas, com Andréia Nazarena.

No período da tarde, as palestras iniciaram às 14h e seguiram até às 18h, quando foi realizado o encerramento do seminário. Os temas que se alternaram para o público foram: Paradesporto é ferramenta para a felicidade, com o professor do Instituto Federal de Sergipe, Oswaldo Mendonça; Estatuto Social e Legislação Aplicável, com o advogado Rômulo Augusto; Remédios e Substâncias Dopantes, com a farmacêutica Karina Espíndola; Classificação de Atletas, com o médico Leonardo Mota; e Doping, com o médico Mário Vieira.

Sobre o dia de imersão do conhecimento, o presidente da CBVD foi enfático. “Após um longo período de pandemia e muito clubes estarem com as atividades paralisadas, promovemos o II Seminário Brasileiro de Clubes para equiparar todos os filiados em conhecimento e que todas as equipes possam iniciar a preparação para os campeonatos em 2021 de forma igualitária. Foram palestras com os melhores profissionais que trataram sobre os assuntos mais relevantes do momento”, frisou Ângelo Alves Neto.

Por Danilo Cardoso