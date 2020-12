FAMES promoverá evento sobre os avanços da COVID-19 com os novos gestores

18/12/20 - 10:19:51

A Federação dos Municípios de Sergipe (FAMES) promoverá nesta segunda-feira, 21 de dezembro, a partir das 19h, um evento on-line voltado para os novos gestores municipais. O objetivo é discutir os avanços da COVID-19 no estado, números e as últimas medidas tomadas pelo governo de Sergipe.

O presidente da FAMES, Christiano Cavalcante, destacou a importância do evento devido ao aumento de novos casos. “É de extrema importância levantarmos essa pauta nesse momento, principalmente para aqueles que irão administrar um município pela primeira vez. É um momento bastante delicado na saúde pública, e precisamos estar sempre bem informados de tudo para que possamos conduzir e combater esse vírus da melhor forma possível”, falou.

O evento contará com a participação do deputado federal Fábio Mitidieri, do professor e pesquisador da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Lysandro Borges e da secretária interna de Estado da Saúde, Mércia Feitosa.

Para participar basta clicar no link da videoconferência (https://meet.google.com/unr-ispj-ymx ), ou acessar os canais de comunicação da FAMES no Instagram, Facebook ou YouTube.

POR ASCOM/FAMES