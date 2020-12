Fanta convida as chefs de Sergipe Tâmara Cavalcante e Seichele Barboza para preparar lanches

18/12/20 - 10:30:58

As chefs Tâmara Cavalcante e Seichele Barboza, de Sergipe, foram convidadas para integrar o time de chefs da ação “Fanta Lanchou”, assinada pela Solar Coca-Cola, segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil, que tem a Fanta no seu portfólio. Mostrando o que há de melhor no Estado, a chef Tâmara prepara um incrível Hambúrguer de Carne de Sol; já Seichele apresenta um delicioso Hambúrguer de Aratu.

Doze chefs do Nordeste e Mato Grosso (área de atuação da Solar) foram convocados a preparem lanches lendários em uma websérie disponível no canal do YouTube da Solar Coca-Cola (https://bit.ly/3m7Y9Ht) e no canal do YouTube e perfis nas redes sociais das chefs (@cheftcavalcante) e (@seichele).

Sobre a Solar Coca-Cola – Segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no País, a companhia conta com mais de 11 mil colaboradores e possui 9 fábricas espalhadas por todo o Nordeste e no Mato Grosso. Dentro desse território a Solar é responsável pela produção e distribuição de mais de 150 produtos da Coca-Cola. Com 330 mil pontos de venda, a empresa chega a 20 milhões de lares em todo o país.

